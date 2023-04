Iliad è l’operatore telefonico che ha generato a tutti gli effetti un vero e proprio terremoto nel mondo della telefonia nazionale, rappresentando la migliore soluzione su cui fare affidamento, nel momento in cui si cercasse di spendere poco, e di godere ugualmente di bundle molto profondi.

Le occasioni in casa Iliad si sprecano non poco, i consumatori che vogliono richiedere le promozioni possono comunque fare affidamento su tutte le soluzioni che è possibile trovare sul sito ufficiale, senza differenze o vincoli particolari relativi alla provenienza. Tutte le richieste possono essere presentate nei negozi, o meglio presso le Iliadbox, oppure anche sul sito ufficiale, con piccolissimi esborsi da sostenere in fase iniziale.

Ricevete gratis sul vostro smartphone le offerte Amazon con tanti codici sconto gratis in esclusiva assoluta, ecco i nuovi prezzi disponibili a questo link.

Iliad è follia, nuovi sconti sulle migliori promo

La Flash 120 di Iliad è, a conti fatti almeno, la promozione sicuramente da battere, una soluzione che difficilmente può essere eguagliata dagli altri operatori telefonici, capace di proporre al pubblico un prezzo fisso di soli 7,99 euro al mese, da versare liberamente tramite il credito residuo (no conto corrente o carta di credito). L’unica cosa da sapere, almeno in fase di attivazione, riguarda la necessità di pagare 9,99 euro, a cui aggiungere il necessario per coprire la prima mensilità (la SIM è invece gratuita).

Osservando da vicino l’offerta, notiamo comunque la presenza di un bundle di ottima qualità generale, composto da 120 giga di traffico dati al mese, con anche SMS e minuti illimitati, che potranno essere sfruttati per chiamare e chattare con amici in tutta Italia.