È da diverso tempo che non si sente parlare del produttore HTC. Nonostante questo, l’azienda ha da poco presentato silenziosamente un nuovo smartphone. Si tratta in particolare del nuovo HTC Wildfire E3 Lite, un device che appartiene alla fascia entry-level del mercato. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

HTC presenta in veste ufficiale il nuovo entry-level HTC Wildfire E3 Lite

Un po’ sorpresa, il noto produttore tech HTC ha tolto i veli su un nuovo smartphone di fascia medio-bassa. Come già accennato, si tratta del nuovo HTC Wildfire E3 Lite. Dal punto di vista estetico e di design, non troviamo caratteristiche innovative. La parte frontale del device è infatti occupata da un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici.

La risoluzione è pari ad HD+ e in alto al centro trova posto un notch a goccia. All’interno di quest’ultimo è poi collocata una fotocamera per i selfie da 5 MP. La parte posteriore ospita invece il modulo fotografico. Quest’ultimo, in particolare, è composto da un sensore fotografico principale da 13 MP accompagnato da un sensore macro da 2 MP e da un piccolo flash LED.

Dal punto di vista prestazionale, invece, troviamo sotto alla scocca il soc Unisoc SC9863. Quest’ultimo è accoppiato a diversi tagli di memoria comprendenti 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD. La batteria ha poi una capienza di 5000 mah e supporta la ricarica da 10W tramite porta USB Type C.

Per il momento l’azienda non ha comunicato i prezzi e la disponibilità sul mercato del nuovo HTC Wildfire E3 Lite.