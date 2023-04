Elettricità e gas aumentati fino al 100% nel 2022, i dati ENEA

La grande crisi ormai non è più un mistero e negli ultimi tempi ha portato ad alcune situazioni veramente al limite. Soprattutto gli italiani sembrerebbero aver risentito degli aumenti che hanno colpito le utenze di casa, come ad esempio il gas ed elettricità. Il primo infatti sarebbe aumentato di circa il 57% secondo i dati ufficiali, mentre l’elettricità sarebbe aumentata addirittura di oltre il 100%. Questi sono i dati raccolti dall’Enea riguardo al 2022.

Secondo quanto emerge quindi dall’ultimo rapporto trimestrale del celebre ente, ci sono da sottolineare alcune cose: “Al di là del breve periodo, gli alti prezzi restano una grave minaccia alla competitività dell’industria europea, ma il piano di contenimento dei consumi di gas e i prezzi record dell’energia hanno contratto la domanda di gas ed elettricità e garantito margini di capacità accettabili sia nell’elettrico sia nel gas, nonostante sia venuto meno un quarto delle importazioni 2021″.

Non solo aumenti ma anche segnali positivi: il rapporto dell’Enea in merito ad elettricità e gas

Stando proprio l’ultimo rapporto trimestrale dell’Enea riguardante il 2022, non ci sarebbero però solo brutte notizie. Sarebbero infatti emersi alcuni segnali positivi per quanto concerne le tecnologie Low Carbon. Soprattutto sulla mobilità elettrica ci sarebbero dei dati che mostrerebbero un lieve recupero, il tutto è stato raccolto tramite brevetti per accumulatori e sistemi di ricarica che vanno quindi a mostrare un recupero dello svantaggio che è stato accumulato rispetto ai principali paesi europei.

Bisognerà quindi cercare di trarre il meglio da questa situazione, la quale lentamente sembrerebbe in via di rientro.