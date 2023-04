Il più grande punto di forza di Android è il suo ecosistema di app. Alcune di loro sono a pagamento, ma ce ne sono molte che nonostante siano gratuite non creano problemi.

Ecco quindi un elenco aggiornato ad aprile 2023 che ti farà capire quali sono le migliori app Android da scaricare ora dal Play Store:

1Meteo;

Gestore di password Bitwarden;

Karma;

Gboard;

Google Drive;

Rewards di Google;

Waze e Google Maps;

Imgur e Giphy;

Zedge;

Come funziona 1Weather

1Weather è una delle app meteo più complete che puoi trovare. Viene fornita con tutti i tipi di cose, comprese le condizioni attuali, le previsioni, il radar, le previsioni, notizie sulla meteorologia, i grafici e persino un tracker del sole e della luna. Anche il design è stupendo e include widget abbastanza decenti e configurabili.

C’è un singolo acquisto in-app da 1,99 euro che serve per rimuovere la pubblicità. Tuttavia, tutte le funzionalità sono disponibili nella versione gratuita e gli annunci sono inoffensivi, quindi puoi anche farne a meno di acquistarlo.

Gestore di password Bitwarden

Bitwarden Password Manager è una delle poche app gratuite per la gestione delle password. Funziona come la maggior parte dei gestori di password: attivi un caveau con tutti i tuoi nomi utente e password, e sarai in grado di memorizzarne quanti ne vuoi senza preoccupazioni e recuperarli quando necessario. Inoltre, l’app ha la crittografia AES a 256 bit ed è interamente open source.

L’app ha registrato un picco di popolarità dopo che LastPass ha ridotto le funzionalità del suo livello gratuito.