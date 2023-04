Comandi Rapidi automatici su iPhone e iPad, come attivare i più interessanti

Avere la vita semplificata quando si utilizza uno smartphone, un tablet o un computer è molto più semplice se vi rifate al mondo Apple. Esiste infatti una funzionalità, o meglio una sezione, denominata Comandi Rapidi, molto meno utilizzata rispetto a quello che merita viste le possibilità che offre ogni giorno.

Creare delle scorciatoie è facilissimo, rendendo quindi il proprio intervento inutile in alcuni frangenti e in alcune fattispecie. Comandi Rapidi permette che si verifichino delle automazioni in determinate condizioni, le quali vengono impostati in maniera autonoma. Ad impostare le condizioni per far attivare quel comando rapido sarete voi stessi, inserendole in maniera autonoma all’interno della sezione dedicata.

Comandi Rapidi sui dispositivi di Apple: ecco alcune soluzioni molto interessanti che potete attivare

È possibile infatti impartire ad iPhone il comando rapido di abilitare in maniera automatica la modalità di risparmio energetico raggiunta una certa percentuale di batteria, ma questa è solo una delle tante possibilità. Bisognerà in questo caso premere sul pulsante “automazione” e abilitare tutte le regole che consentono appunto il verificarsi di questa soluzione.

Un’altra automazione che potete attivare da Comandi Rapidi è quella in base alle vostre Full Immersion. Impostando ad esempio la Full Immersion “Guida”, potrete impostare anche il comando rapido che darà il via alla riproduzione della vostra playlist musicale preferita, così come selezionando ad esempio “Fitness”.

Potete inoltre chiedere al vostro smartphone di frasi connettendo il connettore di ricarica o quando si è raggiunta la piena percentuale. Insomma ce ne sono davvero tantissime di soluzioni attivabili, ora la palla passa a voi.