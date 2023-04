Auto Elettrica, le ragioni che ti convinceranno ad acquistarla

Da quando l’UE ha annunciato il divieto di benzina e diesel dal 2035, molti si chiedono se sia il momento di passare all’elettrico. Gli EV attuali non sono economici, con i prezzi delle 5 auto elettriche più economiche in Italia che partono da circa 21.000 euro, ma i benefici potrebbero valerne l’investimento.

Auto elettrica: i pro e i contro degli EV

A livello economico, ci sono incentivi statali di 5.000 euro (3.000 senza rottamazione) per l’acquisto di un’auto elettrica. Inoltre, non si paga il bollo per 5 anni e dal sesto anno si paga solo un quarto rispetto a un’auto a benzina o diesel. Anche il costo della ricarica è più conveniente, specialmente con una stazione di ricarica domestica (considerando però il costo della colonnina e dell’installazione).

Dal punto di vista tecnico, le auto elettriche offrono un’esperienza di guida più divertente grazie alla loro accelerazione e silenziosità. Inoltre, le EV di ultima generazione sono dotate di tecnologie avanzate, come quelle offerte da Tesla, che includono la modalità “dog” per mantenere l’aria condizionata accesa quando si lasciano gli animali in auto e la sentinel mode, che monitora i dintorni dell’auto con telecamere esterne. Infine, le auto elettriche offrono spazi interni maggiori rispetto alle auto con motore termico, poiché non necessitano di un vano motore. Ad esempio, la Ioniq 5 ha un passo lungo che non sarebbe stato possibile con un motore a benzina o diesel.

Ovviamente, ci sono anche dei contro, come l’autonomia limitata degli EV, il prezzo elevato e la concentrazione delle colonnine di ricarica soprattutto al nord. Tuttavia, se si cercano buoni motivi per acquistare un’auto elettrica, questi sono alcuni aspetti da considerare.