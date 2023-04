Asteroide, si chiama 2023 PDC e potrebbe segnare per sempre il nostro destino

Un asteroide in rotta di collisione con la Terra sarebbe una minaccia da non sottovalutare. Gli scienziati delineano un possibile scenario e sottolineano l’importanza di un sistema di difesa planetaria. La simulazione presentata alla 8ª Planetary Defense Conference a Vienna descrive l’evoluzione di tale minaccia nel corso degli anni e il potenziale impatto devastante.

Asteroide: lo scenario e i possibili danni

L’ipotesi di impatto dell’asteroide 2023 PDC, puramente teorica, inizia con la sua scoperta il 10 gennaio 2023 e vede un aumento costante della probabilità di impatto, arrivando all’1% il 3 aprile 2023. La data potenziale di impatto sarebbe il 22 ottobre 2036. Sono però ancora presenti diversi aspetti incerti riguardo alle dimensioni e all’orbita dell’asteroide, che influenzeranno le decisioni prese per affrontare la minaccia.

Le dimensioni dell’asteroide sono cruciali, poiché determinano sia i danni potenziali sia le misure da adottare per deviarlo. Se l’asteroide fosse estremamente grande, l’opzione nucleare potrebbe essere considerata. Tuttavia, la misurazione delle dimensioni presenta difficoltà a causa dell’albedo, che dipende anche dalla riflettività della superficie dell’asteroide.

La devastazione causata dall’ipotetico asteroide varia a seconda delle dimensioni. Un diametro di 300 metri provocherebbe una devastazione su scala continentale, mentre un diametro di 600 metri rasenterebbe la catastrofe globale. Con 1 km di larghezza, si verificherebbe probabilmente una catastrofe globale. Altri fattori, come l’angolo di ingresso dell’asteroide nell’atmosfera, influenzano l’incertezza nella gamma delle potenziali energie di impatto e, quindi, nella gravità del danno. Gli impatti sulla terraferma causerebbero la maggior parte dei danni, con un’ampia gamma di persone potenzialmente colpite. Se l’asteroide colpisse un oceano infatti, provocherebbe uno tsunami che potrebbe raggiungere aree molto popolate.

È importante ricordare che 2023 PDC è un oggetto puramente ipotetico e attualmente non sono previsti impatti di asteroidi per i prossimi 100 anni. Tuttavia, è fondamentale considerare scenari come questo per prepararsi a eventuali minacce future.