Vodafone distrugge Iliad con il lancio di una specifica promozione che vuole offrire agli utenti la possibilità di mettere le mani su giga quasi gratis in esclusiva assoluta, ed anche minuti/SMS da poter utilizzare liberamente verso un qualsiasi numero di telefono sul territorio nazionale.

L’attivazione di una promo tanto interessante ed accattivante, è possibile solo nel momento in cui il consumatore si ritrova in una condizione d’uscita da Iliad o da MVNO, indipendentemente da quale sia, con annessa portabilità del proprio numero. Ci teniamo a ricordare essere una condizione essenziale per l’attivazione, in caso contrario il cliente non la potrà effettivamente richiedere.

Vodafone shock con la nuova offerta al 50% di sconto

La promozione che tutti gli utenti devono attivare ad occhi chiusi è senza dubbio la Vodafone Silver, in quanto presenta un costo fisso di soli 7,99 euro al mese, e permette comunque di pagare liberamente il canone tramite credito residuo, senza vincoli o obblighi particolari (la promessa è comunque di rimodulazioni assenti per i primi 6 mesi, almeno).

Il bundle a cui sarà possibile accedere è composto inizialmente da 100 giga di traffico dati, con navigazione massima in 4G, affiancati da illimitati minuti e SMS infiniti, che potranno essere utilizzati per contattare numeri in Italia e Romania. Data la globalizzazione, e per cercare di soddisfare più utenti possibili, ecco arrivare piacevoli aggiunte: 1000 minuti verso l’Albania, 100 minuti verso i paesi dell’America del Sud e 300 minuti verso quasi tutti gli altri paesi del mondo.