Truffa pericolosissima tramite e-mail, persi MIGLIAIA di euro dagli italiani

La nuova truffa che sta girando fa credere alle persone di poter beneficiare di una sorta di bonus da 22.000 € in cripto valute solo per la giornata in cui arriva l’e-mail in questione.

Bisogna stare molto attenti visto che si tratta di un tentativo di phishing pronto a rubare i vostri dati personali e all’occorrenza anche i soldi dalle vostre carte che andrete a collegare i moduli da compilare collegati a loro volta ai link nel testo.

In basso c’è il testo completo che compare all’interno dell’e-mail in questione. State molto attenti ad evitare in ogni modo di cliccare sui link.

Truffa phishing lascia credere di poter avere 22.000 euro di bonus, ecco il testo da cui stare alla larga

“QUESTO SITO SEGRETO PAGA 22000 €

DALLE CRIPTOVALUTE, SOLO OGGI FINO ALLE 00:00

Ciao, quello che vedi in alto è un link ad un sito che tra pochi istanti potrà pagarti 22000€ dalle criptovalute (anche se non le hai ancora, non preoccuparti perché ti spiegherò tutto tra un attimo).

Per vedere il link completo e richiedere i 22000€, leggi il mio messaggio fino alla fine.

Stasera fino a mezzanotte QUESTO SITO SEGRETO pagherà in contanti alle persone selezionate e poi scomparirà da internet (e anche se ci proverai con tutte le tue forze non lo troverai più).

Grazie al fatto che hai ricevuto il mio messaggio sei 1 delle 3 persone che possono avere questi 22.000 € se dedicheranno 1 minuto del loro tempo alla lettura di questo messaggio fino alla fine.

So che ora ti starau chiedendo “che razza di sito può pagare 22000€ dalle criptovalute?”. Ora te lo spiego.

Questo sito segreto (che nemmeno il 95% degli investitori conosce), è l’unico luogo dove potrai ritirare così tanto denaro senza:

X Usare un broker costoso e pagarlo per la sua mediazione per cose che puoi fare da solo gratuitamente

X Pagare un deposito, fornire i dati della tua carta, creare un account, inviare le foto del documento di identità.

X Firmare contratti incomprensibili o assumerti altri obblighi.

Buona fortuna,

Patrick Harrison

Specialista per le criptovalute”.