TIM regala offerte con giga gratis, ecco la migliore in assoluto

TIM regala letteralmente offerte con giga gratis, la migliore promozione in assoluto è una delle più interessanti, ed è assolutamente in grado di coinvolgere tantissimi contenuti per tutti coloro che vorranno risparmiare al massimo, senza mai rinunciare a minuti, SMS e giga.

L’attivazione, come sempre accade quando parliamo di offerte di questo tipo, è da ritenersi limitata solamente per coloro che si trovano in condizione d’uscita da un MVNO o da Iliad, con annessa portabilità del numero originario. La richiesta, ad ogni modo, dovrà necessariamente essere presentata nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale.

TIM, nuove offerte con tanti giga gratis

La coppia di offerte di casa TIM da attivare ad occhi chiusi va a toccare sicuramente il mondo delle Power Supreme, soluzioni pensate ad hoc per gli uscenti anche da Iliad, che riservano al proprio interno tantissimi contenuti al giusto prezzo.

Entrambe sono commercializzate ad una cifra complessivamente economica, poichè i clienti le possono effettivamente richiedere a soli 7,99 euro al mese, con differenze in merito alla modalità di pagamento: la versione standard tramite credito residuo, mentre la Supreme Easy, richiederà il versamento con carta di credito o conto corrente.

Il bundle che accomuna entrambe le promo è composto da illimitati minuti e SMS, utilizzabili verso tutti, a cui aggiungere 100 giga (150 giga la versione Easy) di traffico dati alla velocità del 4G (max 150Mbps in download) in Italia, con 9GB di traffico nell’Unione Europea. L’attivazione è possibile, come anticipato, in tutti i punti vendita sul territorio nazionale.