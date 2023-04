Seagate Lightsaber Collection, le nuove SSD a tema Star Wars sono stellari

Dal recente Star Wars Celebration 2023 a Londra, emergono notizie entusiasmanti riguardo a tre nuovi film di Star Wars. Nel frattempo, i fan della saga potranno vivere la loro passione anche attraverso l’utilizzo dei loro computer, grazie a una nuova proposta di Seagate.

FireCuda Seagate Lightsaber Collection:

Seagate presenta la FireCuda Seagate Lightsaber Collection, una serie di unità a stato solido (SSD) con dissipatori decorati con le spade laser dei personaggi preferiti. Gli appassionati potranno scegliere tra la spada di Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker e Darth Vader, con LED blu, blu e rossi, rispettivamente.

Questa novità aggiunge un tocco di stile al PC, specialmente per le schede madri senza dissipazione unificata per l’intero corpo, permettendo ai giocatori e agli appassionati di personalizzare ulteriormente i propri sistemi. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, queste unità TLC M.2 PCIe Gen4 sono disponibili in tagli da 1 TB e 2 TB. Il primo modello offre velocità fino a 6000 MB/s e 7300 MB/s in scrittura e lettura sequenziali, mentre il secondo modello da 2 TB differisce solo per la scrittura sequenziale, con un picco fino a 6900 MB/s. Ulteriori informazioni e specifiche dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale del produttore.

Ad ogni modo l’innovazione nel design dei componenti per PC non si ferma alle unità SSD. Altri produttori potrebbero seguire l’esempio di Seagate, proponendo soluzioni creative e personalizzate anche per altri componenti, come schede grafiche, ventole e dissipatori di calore. Questo trend potrebbe rendere il mercato dell’hardware per PC sempre più orientato verso la personalizzazione e l’individualità, offrendo ai consumatori un’ampia gamma di opzioni per esprimere il loro stile e le loro passioni.