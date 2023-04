Poste Italiane ha dichiarato giovedì che prevede che il suo utile netto salirà a 1,7 miliardi di euro quest’anno. Era partito da una base di partenza di 1,51 miliardi di euro nel 2022, e un dividendo per azione di 0,71 euro, quindi è avvenuto un aumento del 9% su base annua.

L’azienda di servizi postali italiana statale si è detta “ben posizionata per continuare il suo percorso di crescita costante in un contesto difficile, grazie al suo modello di business diversificato“.

Nei risultati del 2022, ha affermato che i ricavi sono aumentati del 6% a 11,9 miliardi di euro e l’utile prima di interessi e tasse (EBIT) è balzato a un “record” di 2,3 miliardi di euro, in aumento del 24,1% su base annua.

Il cda di Poste ha inoltre proposto al 2022 un dividendo di 0,65 euro per azione, in aumento del 10% rispetto al 2021.

Importante partnership con DHL

Inoltre, la società ha annunciato venerdì una partnership strategica con il Gruppo Deutsche Post DHL per il mercato dei pacchi italiano e internazionale.

L’accordo si basa su quattro punti cardine, spiega l’azienda in una nota: “DHL eCommerce Solutions si occuperà della consegna dei pacchi di Poste Italiane verso le destinazioni europee, Poste Italiane e DHL Express offriranno ai clienti italiani maggiore scelta e flessibilità per spedizioni internazionali veloci attraverso le loro reti, ma Poste Italiane consegnerà i pacchi internazionali in arrivo in Italia da DHL eCommerce Solutions e DHL Parcel Germany. Mentre Poste Italiane e DHL eCommerce Solutions investiranno in una joint venture per costruire una rete moderna e sostenibile di locker automatici per i pacchi in Italia.”

Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Amministratore Delegato di Poste Italiane, ha commentato: “Questo importante accordo è un ulteriore passo nel nostro percorso strategico per confermarci come operatore logistico a 360 gradi e offrire ai nostri clienti una gamma di prodotti dedicati al mercato internazionale.”