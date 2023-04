Netflix è una piattaforma streaming popolare in tutto il mondo grazie al suo immenso catalogo che comprende film, serie tv, documentari e film d’animazione per tutta la famiglia.

La piattaforma streaming conta circa 220,6 milioni di abbonati in tutto il mondo e questo grazie, soprattutto, ai suoi contenuti originali diventati ormai dei fenomeni di massa tra il pubblico. Ricordiamo infatti grandi serie tv come Stranger Things, Dark e The Crown, per citarne alcune.

L’avvento di sempre più numerose piattaforme streaming, spinge Netflix ad essere ancora più competitiva, puntando su successi assoluti e purtroppo, cancellando degli show che non portano grandi risultati, seppur molto amati dal pubblico.

Non solo serie tv però! Ricordiamo che il catalogo di Netflix comprende anche numerosi film, tra cui dei capolavori della settima arte, sia italiani che stranieri.

Oggi, infatti, parleremo proprio di tre film in uscita su Netflix nel mese di aprile del 2023.

Tre film in uscita nel mese di aprile

Ecco quali sono i tre film in uscita sul catalogo di Netflix nel mese di aprile: