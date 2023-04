Netflix, questi codici ti apriranno un mondo segreto e gratuito

I codici Netflix che sbloccano categorie nascoste risalgono al 1998, quando l’azienda si occupava solo di noleggio DVD. Un fan della piattaforma allora condivise online tali sequenze (oggi ci sono 36mila codici nascosti). E da lì membri del team di curation di Netflix, tra cui Michael Raphan e Mary McIlwain, crearono categorie come “Action with a Side of Romance” (816473) e “Twisted Christmas” (2300975).

Netflix: l’elenco dei codici

Per usare i codici, è sufficiente digitare netflix.com/browse/genre/ e aggiungere il codice ID desiderato alla fine dell’URL. Vi anticipiamo che alcuni di questi potrebbero non avere contenuti in certi paesi a causa di limiti geografici. Netflix Italia ha circa 1700 titoli, mentre negli Stati Uniti sono oltre 5mila.

In ogni caso i codici Netflix sono utili perché permettono di esplorare sottocategorie più sofisticate e dettagliate, al di fuori della bolla di consumo generata dall’algoritmo di suggerimento basato sui gusti dell’utente. In questo modo, gli utenti possono scoprire nuovi contenuti al di fuori delle macro-categorie presenti sull’interfaccia.

Alcune delle categorie creative includono “Six Degrees of Kevin Bacon” (81614959), “Spicy Romance” (81572628) e “Lavish Reality Lifestyles” (81418611) e coprono vari generi come Azione e Avventura, Animazione, Classici, Commedia, Dramma, Orrore, Musica, Romanticismo, Fantascienza e Fantasy, Sport, Thriller, Serie TV, Fede e Spiritualità, Film Cult, Film Indipendenti, Film Natalizi, Halloween e Documentari. Qui di seguito ne metteremo una minima parte: