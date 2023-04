Microsoft ha implementato una nuova funzionalità per il suo chatbot su Bing che sfrutterà l’intelligenza artificiale per convertire le parole in immagini tramite un semplice prompt.

Bing Chat, che utilizza il software alla base che esegue ChatGPT di OpenAI, è stato aggiornato per convertire i prompt del linguaggio naturale in immagini attraverso la potenza del modello DALL-E, anch’esso creato da OpenAI. Secondo l’annuncio di Microsoft, BingAI ha integrato una versione avanzata del modello DALL-E con l’assistenza di OpenAI, per questo gli sviluppatori hanno adottato misure di salvaguardia per impedire agli utenti di ottenere che l’IA generi immagini non sicure o offensive.

Queste salvaguardie provengono dalle politiche e dai principi di OpenAI che ha delineato nelle sue linee guida. Inoltre, il Corporate Vice President e Chief Marketing Officer di Microsoft Yusuf Mehdi ha spiegato che quando l’IA rileva un’immagine potenzialmente dannosa, blocca la creazione di quell’immagine e avvisa l’utente di cosa è successo e perché.

Una funzionalità molto comoda

Microsoft ha spiegato nel suo blog che Image Creator è stato implementato perché il cervello umano elabora le informazioni visive circa 60000 volte più velocemente del testo e perché queste immagini sono un modo fondamentale per cercare, creare e acquisire una comprensione degli argomenti.

In particolare, Microsoft scrive che Image Creator verrà implementato direttamente sul browser Edge, consentendo agli utenti di creare immagini da qualsiasi pagina web semplicemente accedendo alla barra laterale di Bing in Edge. “Digitando la descrizione di un’immagine, fornendo un contesto aggiuntivo come luogo o attività e scegliendo uno stile artistico, Image Creator genererà un’immagine dalla tua immaginazione. È come il tuo copilota creativo.“, scrive Microsoft. Bing Chat continuerà a ottenere più funzionalità man mano che OpenAI continua il suo sviluppo sul modello di linguaggio GPT.