MediaWorld sembra essere assolutamente fuori di testa, poiché in questi giorni ha deciso di mettere sul piatto una campagna promozionale assolutamente unica nel suo genere, con alcuni ottimi prezzi bassi da cogliere assolutamente al volo, potendovici accedere nei negozi e sul sito ufficiale.

La versatilità e la disponibilità globale sono indiscutibilmente alcuni dei suoi punti di forza, in questo modo gli utenti possono godere dei medesimi sconti senza differenze territoriali di alcun tipo, e potervici accedere nel momento in cui sceglieranno di recarsi sull’e-commerce, alla stessa stregua del punto vendita (anche se potrebbe essere necessario pagare la spedizione).

MediaWorld, che risparmio con i nuovi sconti

Il volantino di MediaWorld pensato per Pasqua 2023 è il giusto concentrato di sconti per tutti gli utenti che vogliono accedere ai top di gamma con il minimo sforzo. Per la prima volta è disponibile la più richiesta console di Sony, stiamo parlando della bellissima Sony PS5, che può essere acquistata dal pubblico a soli 569 euro, per quanto riguarda il bundle con God of War Ragnarok.

Gli utenti che invece sono interessati all’acquisto di uno smartphone, possono pensare di mettere le mani sul bellissimo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, disponibile a 1299 euro, uno dei migliori terminali di questo 2023; siamo consapevoli costare molto, ma bisogna ammettere che vale ogni singolo centesimo.

Le occasioni disponibili da MediaWorld non terminano assolutamente qui, scopritele in esclusiva nelle pagine sottostanti.