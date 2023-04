iOS di Apple pronto a ricevere FUNZIONI incredibili nel 2023, ecco quali

L’attesa per quanto riguarda le grandi novità che andranno a colpire il mondo Apple durante i prossimi mesi è snervante per gli utenti. Sono emerse tante nuove indicazioni riguardanti gli iPhone che purtroppo per coloro che li possiedono non supporteranno la nuova versione del sistema operativo iOS 17. Ci sono però anche tante notizia che parlano delle grandi novità che potrebbero a breve approdare sul celebre sistema operativo di Apple.

Molte persone si stanno interrogando su cosa ci sarà di nuovo da scrutare direttamente sul proprio melafonino, e a quanto pare bolle tanto in pentola.

Apple e le novità in arrivo durante il 2023 su tutti gli iPhone o quasi, ecco alcune notizie

Una delle novità più importanti riguarda senza dubbio il nuovo sistema presentato durante l’ultima WWDC 2022, ovvero Apple Pay Later. Con questo potrete effettuare dei pagamenti in quattro rate sfruttando tasso zero ed interessi zero in un massimo di sei settimane. È già diverso tempo che si parla dell’approdo di questa nuova funzionalità in Italia, ma al contempo sembra che solo negli Stati Uniti ci sia traccia di tutto questo, con l’Europa esclusa per intero.

Potrebbero arrivare a breve anche delle aggiunte per la sicurezza, tra cui l’estensione che riguarderà l’iMessage Contractor Key Verification. Questo permetterà ai giornalisti così come ai funzionari del governo di riuscire a ottenere una maggiore sicurezza inviano messaggi solo alle persone che vogliono, abilitando una chiave di verifica per tutti i contatti singolarmente all’interno di iMessage. Inoltre è attesa anche una nuova versione di Apple CarPlay.