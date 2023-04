Le illusioni ottiche sono delle immagini che sono in grado di ingannare il nostro occhio e anche il nostro cervello tramite dei giochi di forme, dimensioni e soprattutto prospettive.

Il nostro cervello è in grado di captare le informazioni nel suo insieme e queste immagini sono fatte per ingannare la nostra mente e farle decodificare delle informazioni in modo errato facendoci percepire delle cose che non sono presenti nella realtà oppure che sono diverse rispetto alla realtà.

Le illusioni ottiche sono utilizzate in molti studi scientifici per studiare il funzionamento del nostro cervello e anche la psicologia umana.

Inoltre il web è pieno di illusioni che possono aiutare a comprendere la vostra personalità e alcuni lati del vostro carattere in base a dei semplici test visivi.

Illusioni, quale figura noti per prima?

L’immagine che vi proponiamo oggi è molto particolare e vi aiuterà a scoprire alcuni lati del vostro carattere. In base a quale figura noterete per prima verrà delineata la vostra personalità.

Guardate velocemente l’immagine per capire quale figura salta per prima ai vostri occhi: