Iliad è pronta a dare nuovamente battaglia a tutte le altre realtà del territorio nazionale, mediante il lancio di una campagna promozionale veramente ricca di contenuti e di giga quasi gratis, che possono aiutare gli utenti a superare le singole giornate di lavoro e di svago.

A differenza di quanto solitamente vediamo presso le altre realtà del territorio, in questo caso l’attivazione della promo è estesa a tutte le provenienze in Italia, ciò sta a significare che gli utenti sono assolutamente liberi di richiedere l’offerta, senza differenze che siano in possesso di una SIM di Vodafone, TIM o anche di WindTre.

Iliad, i prezzi sono sempre più bassi

La promozione principe di questo periodo Pasquale è sicuramente la Flash 120, una soluzione che può essere liberamente richiesta da un qualsiasi utente in Italia, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari che legano il cliente in fase di attivazione. Il costo fisso mensile, da corrispondere direttamente tramite credito residuo della SIM, è di 7,99 euro, con promessa di nessuna rimodulazione per sempre.

Il bundle a cui tutti gli utenti possono effettivamente accedere è ugualmente di quelli importanti, poiché comprende ben 120 giga di traffico dati al mese, affiancati da minuti e SMS da utilizzare illimitatamente presso tutti gli utenti sul territorio nazionale. La promozione oggetto del nostro articolo è da ritenersi attiva per un periodo di tempo estremamente limitato, infatti scadrà il 28 aprile, e non abbiamo la certezza che verrà effettivamente rinnovata.