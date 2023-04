Iliad non si ferma nel corso di questa stagione primaverile e propone altre tariffe in listino che riguardano il campo della telefonia mobile. In seguito al ritorno della Giga 150, i clienti che optano per il provider francese potranno anche scegliere una nuova ricaricabile che prevede addirittura consumi no limits. Questa promozione è stata ribattezzata Dati 300.

Iliad, aggiunta una tariffa low cost con Giga senza limiti

La Dati 300 mette sul piatto di tutti i clienti un ticket che prevede 300 Giga per navigare in internet con le velocità del 4G e, dove disponibile la copertura, anche del 5G. Il prezzo univoco per gli abbonati sarà pari a 13,99 euro ogni trenta giorni.

Come per le altre promozioni inerenti il campo della telefonia mobile, oltre al prezzo per il rinnovo mensile, anche in questa circostanza gli abbonati dovranno aggiungere un corrispettivo per l’attivazione della tariffa. In questo caso il costo da pagare sarà di 9,99 euro una tantum. All’interno di questa spesa è prevista anche la dotazione della SIM e l’attivazione della stessa scheda SIM. La promozione è valida per la portabilità da altro numero o per le attivazione delle nuove reti in store oppure online.

Interessanti anche gli extra garantiti con la Dati 300. In ottica di un utilizzo massiccio per i consumi di rete, i clienti potranno beneficiare anche di una quota roaming dai paesi dell’UE e la possibilità di utilizzare l’hotspot personale. Gli utenti inoltre avranno anche la possibilità di utilizzare router portatili per perfezionare la navigazione internet in mobilità, anche fuori casa.u