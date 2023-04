25 anni fa, il 15 agosto 1996, Nokia lanciava il 9000 Communicator, un dispositivo in grado di inviare e ricevere e-mail e accedere al web tramite il suo modem GSM a 9,6 kbit/s.

In realtà era uno dei primi smartphone sul mercato, anche se non esisteva ancora il concetto di telefono portatile allora. Ci vorrà circa un altro decennio e un colpo di genio da parte di Steve Jobs per far ripartire il mercato degli smartphone, che è davvero decollato dopo l’uscita del primo iPhone nel 2007.

14 anni dopo, il boom degli smartphone si è un po’ attenuato, poiché la saturazione del mercato e la mancanza di vera innovazione hanno portato a un calo delle vendite negli ultimi anni.

Ma nonostante questo, il mercato è tornato a crescere nel quarto trimestre del 2020 e ha mantenuto lo slancio per tutta la prima metà del 2021, rimane dubbio se le spedizioni di smartphone torneranno mai al livello raggiunto nel 2016.

Un problema di numeri

Allora, Apple, Samsung e simili hanno spedito 1.473 milioni di dispositivi, segnando finora il picco del settore. Entro il 2020, le spedizioni erano scese a 1.292 milioni di unità, il totale più basso dal 2013.

Il COVID-19 ha messo in luce le disuguaglianze digitali a livello globale e ha esacerbato il divario digitale. La maggior parte del mondo vive in aree coperte da una rete mobile a banda larga, eppure più di un terzo (2,9 miliardi di persone) è ancora offline.

Anche per questo alcuni esperti pensano che il “picco degli smartphone” sia già alle nostre spalle, il gruppo di ricerche di mercato IDC continua a sperare che il settore torni ai livelli precedenti e addirittura li superi. Nelle sue ultime previsioni di settore, l’azienda prevede un forte impulso dalla transizione al 5G nel 2021 e bassi tassi di crescita a una cifra fino al 2025, quando si prevede che le spedizioni globali supereranno i 1500 milioni di unità.