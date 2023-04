Euronics dedica un intero volantino al mondo Apple, mettendo indubbiamente a disposizione di tutti gli utenti un risparmio degno di nota, con la possibilità comunque di approfittare di prezzi economici, applicati non solo sui beni in generale, ma anche smartphone di ottimo livello.

Coloro che vogliono approfittare dell’incredibile occasione, devono comunque sapere che gli acquisti sono da effettuare nei negozi fisici in Italia, in quanto al momento attuale gli stessi sconti non sono stati attivati online sul sito di Euronics. Le scorte non dovrebbero assolutamente rappresentare un problema, consigliamo comunque di velocizzare l’acquisto.

Euronics, occhio allo sconto più interessante

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo prodotto Apple, sappiate che è ufficialmente arrivato, grazie al volantino corrente tutti sono finalmente pronti per acquistare i nuovi modelli di iPhone, pagandoli complessivamente cifre di tutto rispetto. Il più economico resta sicuramente iPhone 14, disponibile giallo da 128GB, che potrà essere acquistato a soli 899 euro, per salire poi verso i 1199 euro necessari per l’acquisto di iPhone 14 Pro, oppure anche i 1349 euro che saranno necessari per mettere le mani su iPhone 14 Pro Max.

Coloro che invece fossero alla ricerca degli accessori, o comunque di prodotti di contorno, come ad esempio i wearable, è disponibile Apple Watch 8 a partire da 499 euro, passando anche per le cuffiette, Apple Airpods di terza generazione sono acquistabili a soli 199 euro. Tutto questo, come anticipato, è disponibile in ogni singolo negozio di casa Euonics, senza differenze territoriali.