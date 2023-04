Molte persone hanno l’abitudine di gettare via i vecchi telefoni, ma ci sono alcuni che potrebbero valere una fortuna.

Se sei un collezionista è fondamentale iniziare a conoscere alcuni dei modelli che sono più apprezzati tra gli altri appassionati. Di seguito sono riportati alcuni dei telefoni cellulari più rari che puoi vendere ad un prezzo strepitoso. Questo non è nemmeno elenco completo, ma solo un punto di partenza per iniziare la tua ricerca. La fascia di prezzo indicata per ciascuno riflette le ottime condizioni del dispositivo, ciò significa che sono prodotti che si trovano ancora nella confezione.

IBM Simon Personal Communicator

Rilasciato nel 1994, il Simon è ampiamente considerato il nonno degli smartphone. Dato che erano molto costosi, da nuovi non ne hanno mai venduti molti. Il prezzo di vendita ora si aggira sui 2000 euro.

Nokia Sapphire 8800

Prodotto da Nokia nel 2005 come telefono di lusso, esistevano diverse varianti tra cui una con placcatura in oro 24 carati. Prezzo di vendita: tra i 1500 e 2000 euro.

Technophone PC105T

Rilasciato nel 1986, questo è stato il primo telefono cellulare tascabile al mondo. Prezzo di vendita: tra i 700 e i 1500 euro.

Orbitel Citiphone

Un classico telefono del 1987 che è diventato molto raro nel tempo. Prezzo di vendita: tra i 600 e 1000 euro.

Telefono satellitare Ericsson R290

Rilasciato nel 1999, questo è stato uno dei primi telefoni satellitari che ha permetteva di chiamare anche dai luoghi più inaccessibili del mondo. Prezzo di vendita: tra i 300 e 700 euro.

Rainbow StarTAC

Motorola ha rilasciato la gamma StarTAC nel 1986 ed è stato uno dei primi telefoni con design a conchiglia. Una versione multicolore (a volte indicata come telefono United Colors of Benetton) è stata rilasciata in numero limitato. Prezzo di vendita: tra i 100 e i 300 euro.