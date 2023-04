Le novità sotto il punto di vista commerciale nel settore delle tv streaming non mancano certamente nel corso di queste settimane. Da inizio anno, alcune delle piattaforme più popolari hanno previsto novità importanti per gli utenti, non ultima Netflix che sta per bandire gli account condivisi anche in Italia. Proprio a Netflix, si ispira una mossa futura prevista da Disney+.

Disney+, avanzano i rumors legati alle pubblicità

In linea con quanto fatto da Netflix lo scorso anno, infatti, anche Disney+ presto proporrà dei pacchetti che prevedono la presenza delle pubblicità, come intervallo tra un contenuto e l’altro. Questa novità caratterizzerà in primo luogo il mercato americano ed avrà il fine di non modificare i costi di listino base per l’accesso a film e serie tv.

Anche Disney+ in tal senso dovrebbe dotarsi di un doppio pacchetto di abbonamento. Il primo ticket sarebbe quello Basic ed avrebbe un costo di 7,99 dollari al mese. Questo pacchetto entry level prevederà la presenza degli annunci promozionali tra una serie tv e l’altra e l’accesso illimitato a tutti i contenuti della piattaforma.

Altro pacchetto, questa volta superiore, sarà quello Premium con un costo pari a 10,99 euro. Il ticket, oltre alla condivisione dei contenuti su sei dispositivi, non prevederà pubblicità e garantirà l’accesso a tutti i titoli in piattaforma anche con la tecnologia 4K.

Da sottolineare come, almeno per il momento, questa novità non riguardi ancora l’Europa dove restano confermati gli attuali assetti commerciali. Nel corso dell’anno però potrebbero arrivare novità in tal senso anche nel Vecchio Continente.