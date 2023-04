Se volete acquistare un iPhone a basso prezzo, sappiate che da Comet potrete farlo senza problemi, con la possibilità di accedere ad un prodotto veramente molto economico, riuscendo difatti a godere ugualmente di prestazioni che vanno ben oltre le aspettative.

Tutti i dispositivi che potrete effettivamente acquistare da Comet, sono oggi disponibili alle più classiche condizioni di vendita, che comprendono la garanzia di 2 anni, valida effettivamente dalla data di acquisto, affiancata anche dalla presenza della variante no brand, almeno per quanto ne concerne la telefonia mobile.

Comet, gli sconti vi lasceranno a bocca aperta

Ottime occasioni per spendere molto poco da Comet anche sull’acquisto di smartphone di ultima generazione, nessuno ha dubbi sull’estrema qualità degli sconti applicati, con la possibilità comunque di mettere le mani sul bellissimo Samsung Galaxy S23, nuovo e recente top di gamma, che oggi può essere acquistato a 899 euro. Sempre restando in seno al mondo di casa Samsung, non può assolutamente passare inosservato l’eccellente Galaxy S22, il modello dell’anno scorso per intenderci, che sarà acquistabile dal pubblico con un esborso finale di 699 euro.

Andando ad approfondire la conoscenza del volantino di casa Comet, è comunque possibile scoprire un numero impressionante di sconti da non perdere, con acquisti del calibro di Galaxy A13, Galaxy A33, Galaxy A53, Motorola Moto G52, Moto Edge 30 Neo e simili, tutti proposti con una spesa finale decisamente ridotta rispetto al normale listino.