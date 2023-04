Gli smartphone sono ormai parte della nostra quotidianità. Ci aiutano a svolgere numerose azioni e ad ottimizzare i tempi. Sono molti i vantaggi che riguardano i cellulari, soprattutto con l’avvento di internet.

Lo smartphone non permette solo di effettuare delle chiamate e di collegarci con il resto del mondo da qualsiasi punto, ma grazie alla creazione di applicazioni specifiche siamo in grado di effettuare numerose azioni come ascoltare musica, utilizzare le mappe e molte altre.

Purtroppo non ci sono solo vantaggi nell’utilizzo di questi dispositivi. L’utilizzo smodato dello smartphone potrebbe essere potenzialmente pericoloso. Non ci sono anche degli studi specifici che collegano gli smartphone e l’aumento di alcune tipologie di tumori, ma si teme che l’emissioni di radiazioni continue non faccia bene al nostro corpo.

Si consiglia comunque, per prevenzione, di evitare di parlare con il cellulare attaccato all’orecchio e di scegliere modelli che emettano poche radiazioni.

Quali sono gli smartphone più pericolosi?

Ecco la classifica degli smartphone che emettono più radiazioni e che sono quindi potenzialmente più pericolosi:

1. Xiaomi Mi A1

2. Xiaomi Mi Max 3

3. OnePlus 6T

4. HTC U12 life

5. Xiaomi Mi Mix 3

6. Xperia XA2 Plus

7. Google Pixel 3 XL

8. Xiaomi Mi 9/9 SE

9. iPhone 7

10. Xperia XZ1 Compact

La classifica dei 10 smartphone più pericolosi al mondo per emissione di radiazioni comprende molti modelli che provengono dalla Cina.

Il marchio Xiaomi, molto famoso in tutto il mondo, si aggiudica ben 4 posizioni, tra cui le prime due. Sorpresa per Apple che occupa la nona posizione con il suo iPhone 7.

Samsung invece vince la classifica degli smartphone più sicuri, che emettono meno radiazioni in assoluto.