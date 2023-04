WindTre è un operatore telefonico popolare in Italia, fondato nel 2016 dall’unione di due super conosciute aziende operanti nel settore delle telecomunicazioni, Wind e Tre.

WindTre da subito si è distinto per le sue offerte incredibilmente convenienti e pensate per tutte le fasce d’età, tanto da contare al momento circa 18,82 milioni di utenti in tutta Italia.

Con l’avvento degli operatori telefonici virtuali il mercato è ormai saturo di offerte folli attuate per accaparrarsi il maggior numero di clienti possibili, e WindTre sta al passo proponendo delle imperdibili promozioni all inclusive a prezzi davvero stracciati.

Andiamo a vedere quali sono le offerte del momento pensate per tutta la famiglia.

WindTre, le imperdibili offerte del momento

L’operatore telefonico propone una serie di offerte super convenienti pensate per le diverse fasce d’età:

Young 5G (per gli under 30): propone minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G e 5G a soli 9,99 euro

propone minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G e 5G a soli 9,99 euro Young 5G+ (per gli under 30): minuti ed SMS illimitati e 200 GB in 4G e 5G a 12,99 euro al mese

minuti ed SMS illimitati e 200 GB in 4G e 5G a 12,99 euro al mese Junior (per gli under 14) : minuti ed SMS illimitati verso i numeri WindTre, 100 minuti verso tutti, 60 GB e l’app WINDTRE Family Protect inclusa a 6,99 euro al mese

: minuti ed SMS illimitati verso i numeri WindTre, 100 minuti verso tutti, 60 GB e l’app WINDTRE Family Protect inclusa a 6,99 euro al mese Junior+ 5G ( per gli under 14) : minuti illimitati, 100 GB in 5G e l’app WINDTRE Family Protect inclusa a soli 9,99 euro al mese

: minuti illimitati, 100 GB in 5G e l’app WINDTRE Family Protect inclusa a soli 9,99 euro al mese Junior Crew (per gli under 18): minuti illimitati, 200 SMS e 120 GB a 9,99 euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS e 120 GB a 9,99 euro al mese Silver60 (per gli over 60): minuti illimitati, 200 SMS e BRONDI amico smartphone S incluso a soli 9,99 euro al mese

Che aspetti? Corri a sottoscrivere una di queste incredibili offerte!