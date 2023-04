WindTre è pronta a regalare letteralmente giga gratis a tutti i consumatori, con una nuova spettacolare promozione che riesce così a ridurre la spesa finale da sostenere ogni mese, godendo nel contempo di un prezzo da sostenere fortemente più basso del normale.

Le limitazioni in fase di attivazione sono all’incirca sempre le stesse, ovvero i clienti non possono richiedere la promozione se non sono in possesso di determinati requisiti: uscita da Iliad o da un MVNO, con annessa portabilità obbligatoria del proprio numero di telefono originario.

WindTre, gratis le nuove offerte

Le promozioni disponibili in questi giorni da WindTre sono assolutamente interessanti, poiché permettono agli utenti di godere di grandissimi contenuti; le migliori del momento sono senza dubbio Go 50 Special e Go 100 Special+ Easy Pay, ma vediamole meglio da vicino.

Con la Go 50 Special gli utenti si ritrovano a tutti gli effetti a poter mettere le mani su 50 giga di internet alla massima velocità disponibile (no 5G), affiancati da 200 SMS da poter utilizzare verso tutti, ed anche illimitati minuti per qualsiasi numero di telefono. Il suo costo fisso è di soli 9,99 euro al mese, addebitato direttamente sul credito residuo, non il conto corrente bancario; in fase di attivazione, se interessati, è richiesto il versamento di un contributo di 4,99 euro.

Gli utenti che invece vorranno la Go 100 Special+ Easy Pay, dovranno versare 9,99 euro al mese direttamente tramite il proprio conto corrente bancario o la carta di credito, attingendo a 200 SMS, 100 giga al mese e illimitati minuti verso tutti.