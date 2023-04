I prossimi aggiornamenti di WhatsApp si prospettano essere assolutamente spaziali, tutto lascia intendere il nuovo leak che è emerso in seguito alla pubblicazione delle nuove versioni Beta della più famosa applicazione di messaggistica istantanea.

Tutti quanto vi racconteremo nell’articolo è da considerarsi alla stessa stregua di una indiscrezione o di un rumor, nulla di ufficialmente confermato o di certo all’orizzonte, poichè le funzioni elencate sono state rese disponibili solamente a specifici beta tester nel mondo, non solo in Italia.

WhatsApp, i prossimi aggiornamenti saranno importanti

Le funzioni che a tutti gli effetti ci aspettiamo in un futuro non troppo lontano, partono dalla possibilità di verificare personalmente quali utenti accedono al nostro stato; un qualcosa di molto simile alle Storie di Instagram, dove sarà possibile vedere quanti accessi e sopratutto da parte di chi. Sempre parlando di Stato, potrebbe diventare anche Vocale, in altre parole l’utente potrà decidere di pubblicare messaggi vocali della lunghezza massima di 30 secondi, inserendoli appunto come aggiornamenti di stato.

Le ultime novità riguardanti quest’ultimo vanno a toccare la pubblicazione di link, infatti fino ad oggi non veniva mostrata l’anteprima dell’URL effettivamente inserito, cosa che invece sarà possibile vedere con i prossimi update. Non mancano poi le reazioni allo Stato, potrete rispondere rapidamente effettuando un semplice swipe verso l’alto, e scegliendo una delle otto emoji effettivamente disponibili (da non dimenticare che sarà ugualmente possibile farlo con testo, SMS o messaggi vocali).