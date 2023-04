Vodafone risveglia l’interesse del pubblico nazionale nei confronti delle più interessanti promozioni degli operatori telefonici, mettendo comunque sul piatto un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente, nonché alla portata di un numero impressionante di utenti.

Al giorno d’oggi sono davvero tanti coloro che si ritrovano effettivamente in possesso di una SIM ricaricabile di un MVNO o di Iliad, per questo motivo apprendiamo con piacere la possibilità di acquistare una nuova promozione dal retrogusto quasi incredibile. Al suo interno è stato posizionato un bundle molto ampio e soddisfacente, con costi iniziali quasi azzerati solo in questo periodo, ma attenzione, l’attivazione è possibile solo se provenienti da uno dei suddetti operatori telefonici.

Vodafone, occasioni da non credere e grandi sconti

Una delle migliori promozioni di casa Vodafone è senza ombra di dubbio la Vodafone Silver, soluzione disponibile da ormai qualche mese, ma ancora oggi sulla cresta dell’onda, e perfettamente in grado di omaggiare tutti coloro che sceglieranno di tornare all’ovile.

La suddetta promo presenta un costo fisso di soli 7,99 euro al mese, da pagare direttamente tramite credito residuo (no conto corrente o carta di credito), mettendo sul piatto un bundle davvero assurdo: 300 minuti verso la maggior parte dei paesi del mondo, 1000 minuti verso l’Albania, illimitati minuti verso i numeri d’Italia e di Romania, SMS illimitati verso i numeri del nostro paese, ed anche 100 giga di traffico dati con velocità massima in 4G.

A tutto questo si aggiungono anche alcuni servizi molto utili nella quotidianità, come Recall, Chiamami, la segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno e la verifica del credito residuo.