Vodafone anche nel giorno di Pasqua vuole confermarsi come il provider più competitivo sul mercato. Il gestore inglese ha messo a disposizione di tutti gli abbonati una serie di offerte molto vantaggiose per la telefonia mobile e per le ricaricabili. Obiettivo principale del provider inglese è affrontare Iliad e gli altri operatori low cost.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga a marzo

La grande occasione di Pasqua per i clienti di Vodafone è certamente la Special 100 Giga. I clienti che scelgono questa promozione potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per navigare in internet. Tra le soglie di consumo, gli utenti potranno attivare anche la tecnologia 5G, laddove sia disponibile la copertura sul territorio.

Il prezzo per il rinnovo mensile della promozione sarà di 9,99 euro ogni mese. Oltre al pagamento continuo sui trenta giorni, gli abbonati dovranno altresì aggiungere un ulteriore pagamento di 10 euro. Questa spesa sarà una tantum e sarà legata alle spese di attivazione della SIM.

Le sorprese sui costi però non finiscono qui. Vodafone, infatti, assicura a tutti i suoi abbonati anche la garanzia di un prezzo bloccato. Per i sei mesi successivi all’attivazione della SIM, i clienti non dovranno preoccuparsi di rimodulazioni dei costi o di aumento delle soglie di consumo.

Gli abbonati che optano per la Special 100 Giga devono necessariamente recarsi presso uno dei numerosi store ufficiali di Vodafone in Italia per attivazione e rilascio della SIM. Ad oggi, solo agli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.