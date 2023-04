TIM impazzisce letteralmente con una campagna promozionale decisamente unica nel suo genere, all’interno della quale possiamo trovare alcuni dei migliori prodotti in circolazione, come le nuove offerte che promettono l’accesso ad una serie di giga gratis e di minuti davvero da far perdere la testa.

Gli utenti che oggi vogliono godere delle suddette promozioni, devono comunque sapere che l’acquisto della promo è possibile nel momento in cui si dovesse decidere di effettuare la portabilità del proprio numero di telefono, proveniendo nel contempo da uno specifico operatore telefonico: come Iliad o un qualsiasi MVNO (ad esempio Fastweb Mobile, ho.Mobile, Spusu, Rabona, Kena e simili).

TIM, questi sconti sono molto interessanti, attivate la promo

Se stavate aspettando il momento giusto per decidere di tornare in TIM, sappiate che forse è finalmente arrivato, in questi giorni l’azienda ha attivato nuove interessanti promozioni che possono essere richieste con specifiche limitazioni riguardanti la provenienza.

Una delle migliori è senza dubbio la TIM Supreme, in vendita alla modica cifra di 7,99 euro al mese, propone al pubblico l’accesso a infiniti SMS e minuti, che potranno essere utilizzati verso praticamente chiunque in Italia, ed anche 70 giga di traffico dati al mese, tutto con pagamento automatico tramite credito residuo.

Volendo invece puntare decisamente più in alto, la scelta potrebbe ricadere sulla TIM Gold Go, soluzione da 9,99 euro al mese, che propone al pubblico l’accessibilità a illimitati minuti e SMS, utilizzabili verso tutti, ma anche 100 giga di traffico dati in 4G. Il pagamento, come nel caso precedente, è possibile solo tramite credito residuo.