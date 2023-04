Google Flights sta testando una nuova funzionalità che offre agli utenti uno sconto se la tariffa che prenotano successivamente diminuisce.

In tal caso, Google Voli rimborserà loro la differenza tra la nuova tariffa più bassa e il prezzo pagato al momento della prenotazione. Utilizzando i suoi enormi archivi di dati sulle tariffe aeree, il sito dice già agli utenti se il prezzo che vedono in una ricerca di voli è superiore o inferiore alla media storica per quella rotta.

“Ora stiamo facendo un ulteriore passo avanti con un nuovo programma per garantire i prezzi almeno negli Stati Uniti“, ha affermato Google. “Se vedi un volo con il badge del prezzo garantito, significa che siamo fiduciosi che ciò vedi oggi non scenderà prima del decollo.” Non saranno addebitati ulteriori costi per ricevere questo avviso.

Un’ottima trovata per chi viaggia molto

Google monitora i prezzi ogni giorno e, se la tariffa di un cliente diminuisce, la società dice che “ti rimborseremo la differenza tramite Google Pay. Durante questo programma pilota, le garanzie sui prezzi sono disponibili solo per gli itinerari “Prenota su Google” che partono dagli Stati Uniti. ”

In effetti, il sito dice che la garanzia entra in vigore solo se la differenza tariffaria è superiore a 5 dollari e Google osserva che se la tariffa scende e risale di nuovo, l’utente riceverà comunque il rimborso parziale. Gli utenti devono disporre dell’app Google Pay e devono aver effettuato l’accesso al proprio Account Google. Inoltre dice che verranno avvisati tramite e-mail se la tariffa che hanno acquistato diminuisce dopo l’acquisto.