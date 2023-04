L’operatore virtuale Rabona Mobile, con l’arrivo della festività di Pasqua, ha recentemente deciso di lanciare nuovamente la promo ricarica online per i suoi già clienti.

La nuova promozione è valida anche con il secondo brand Si, Pronto!?!, e lo sconto del 50% sul costo della SIM per i nuovi clienti. Ricordiamoci insieme come funziona.

Rabona Mobile rilancia il bonus ricarica

Le promozioni di Rabona rese disponibili nelle ultime ore per festeggiare la Pasqua 2023 saranno valide fino alle ore 10:00 di Martedì 11 Aprile 2023, coprendo così tutto il weekend di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta. Per quanto riguarda la promozione dedicata ai già clienti Rabona, come fatto anche in occasione di altri eventi o festività, anche per Pasqua è quindi nuovamente disponibile una promo ricarica online con un bonus di 10 euro per chi effettua una ricarica da 20 euro.

La promozione è valida sia per i clienti Rabona Mobile che per quelli del suo brand secondario Sì, Pronto!?!, solo per il taglio di ricarica da 20 euro effettuata direttamente dal sito ufficiale dell’operatore e del suo secondo brand oppure tramite le app Rabona o Si Pronto. I clienti Rabona Mobile e Si, Pronto!?! che effettuano una ricarica dal valore di 20 euro ottengono così un accredito di 30 euro di traffico telefonico, da utilizzare per il pagamento dei rinnovi delle offerte ricaricabili.

La promozione è sfruttabile per un massimo di due ricariche: se il cliente ricarica online per due volte 20 euro nel periodo della promozione, a fronte di un esborso complessivo di 40 euro otterrà in totale 60 euro di credito telefonico, di cui 20 euro in omaggio. In più, solo per i nuovi clienti che attivano un’offerta Rabona Mobile, è nuovamente possibile ottenere uno sconto del 50% sul costo della nuova SIM Rabona acquistata online, sul sito ufficiale dell’operatore.