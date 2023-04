Netflix, tutti i nuovi FILM in arrivo ad aprile sono STRAORDINARI

Come gli utenti fan ormai durante tutti i giorni finali del mese, si aspetta quello che durante il prossimo arriverà. Proprio per questo motivo l’attesa era tanta per il mese di aprile che è ormai entrato nel vivo con tantissime nuove produzioni Netflix che stanno riguardando molto da vicino non solo le serie TV che tutti sono abituati a guardare. Sono arrivate infatti delle nuove soluzioni da guardare tutte d’un fiato, tra serie TV ma anche film di altissimo livello.

L’elenco risulta particolarmente fornito, con tanti nomi che il pubblico non ha mai visto. Proprio per questa situazione abbiamo deciso di redigere l’elenco completo con le grandi novità che riguarderanno in questo caso i film, i quali potranno essere gustati in famiglia o magari la sera prima di andare a letto. Proprio qui in basso troverete tutto ciò che vi serve.

Netflix: questo in basso e l’elenco completo con tutti i film e la loro data di arrivo

I migliori giorni, dal 3 aprile

My Name Is Mo’Nique, dal 4 aprile

Aaahh Belinda, dal 7 aprile

Chupa, dal 7 aprile

Kings of Mulberry Street: L’amore vince su tutto, dal 7 aprile

Hunger, dal 8 aprile

Nome in codice: Polonia, dal 12 aprile

The Last Kingdom – Sette Re devono morire, dal 14 aprile

Fenomenas indagini occulte, dal 14 aprile

Regine in fuga, dal 14 aprile

Weathering, dal 14 aprile

Power Rangers: Una volta e per sempre, dal 19 aprile

One more time, dal 21 aprile

La stretta del passato, dal 21 aprile

Bacio, Bacio, dal 26 aprile

Guida turistica per innamorarsi, dal 27 aprile

The Matchmaker, dal 27 aprile

AKA, dal 28 aprile