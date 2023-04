Netflix fa marcia indietro sulla questione della condivisione delle password

La questione della condivisione delle password su Netflix si raffredda di nuovo, infatti la società ha chiarito che non sono stati fatti annunci ufficiali al di fuori degli attuali paesi in prova.

“Martedì scorso,un articolo del centro assistenza contenente informazioni applicabili solo a Cile, Costa Rica e Perù è stato pubblicato anche in altri paesi. Da allora lo abbiamo aggiornato“, ha dichiarato a Yahoo Finance un portavoce di Netflix.

Gli aggiornamenti della scorsa settimana sembravano mostrare che la società avrebbe richiesto agli utenti di identificare una “posizione principale” per tutti gli account che vivono all’interno della stessa famiglia.

Gli utenti dovranno quindi accedere al Wi-Fi domestico della posizione principale almeno una volta ogni 31 giorni per assicurarsi che il loro dispositivo non sia bloccato. Per i membri in viaggio dovrebbero essere utilizzati codici temporanei, che rimarrebbero validi solo per sette giorni consecutivi.

Una questione di soldi

Netflix ha affermato che utilizzerà informazioni come indirizzi IP, ID dispositivo e attività dell’account per determinare se un dispositivo che ha effettuato l’accesso all’account è connesso alla posizione principale.

In un recente sondaggio, la società di investimento Jefferies ha evidenziato le preoccupazioni relative al giro di soldi dietro i siti che permettono di condividere le password, in particolare tra gli account freeloader che Netflix spera di convertire.

Secondo l’analista capo Andrew Uerkwitz, circa il 62% dei 380 utenti intervistati ha dichiarato che avrebbe smesso di utilizzare l’app una volta entrata in vigore la nuova legge.

Circa il 35% degli intervistati ha affermato di poter sostituire Netflix con un altro servizio, mentre un altro 31% ha aggiunto di non godere del contenuto abbastanza da giustificare il pagamento.