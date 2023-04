Il volantino che Lidl ha deciso di attivare la settimana di Pasqua vuole rappresentare il giusto compromesso su cui effettivamente fare affidamento, nell’idea comune di poter accedere a prodotti di altissima qualità, dietro il pagamento di un ridotto esborso.

La differenza, rispetto ai negozi tradizionali di elettronica, risiede più che altro nella necessità di completare l’acquisto nei punti vendita e non online, è bene infatti sapere che gli stessi prezzi non risultano essere attivi sul sito dell’azienda stessa. Le scorte, al netto di tale limitazione, sono vincolate e quindi potrebbero terminare ben prima della data di scadenza.

Ricevete i codici sconto Amazon con le nuove offerte, andando subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato.

Volantino Lidl, la lista dei nuovi sconti da non perdere

Ultimi giorni di disponibilità per una delle migliori serie di offerte del periodo, da Lidl gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su prodotti di alta qualità, principalmente legati al mondo della cucina. La spesa generalmente risulta essere inferiore ai 70 euro, se non nel caso del barbecue a gas, perfetto per le vostre grigliate, che infatti al giorno d’oggi potrà essere acquistato alla modica cifra di 299 euro, in quanto dotato di numerosissimi accessori.

I prodotti in promozione, tornando alla cucina indoor, si contraddistinguono per la presenza della friggitrice tradizionale in vendita a 59 euro, il microonde in vendita sempre a 69 euro, passando per lo spremiagrumi elettrico, disponibile a 34,99 euro, tutti dispositivi di alta qualità che comunque offrono un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente su cui poter fare affidamento nel momento in cui si volesse risparmiare il più possibile.