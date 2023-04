In questo articolo, abbiamo deciso di condividere un elenco delle migliori mod di Instagram che possono essere utilizzate su smartphone Android con e senza root.

Instagram Plus

È una delle mod Instagram migliori e più apprezzate disponibili per il sistema operativo Android. Con Instagram Plus, puoi scaricare facilmente video, immagini e stati che vedi sul feed di Instagram. Non solo, ma consente anche agli utenti di scaricare le storie. Alcune altre funzionalità includono lo zoom nelle immagini, supporto linguistico, alcune opzioni di privacy, opzioni di personalizzazione, ecc.

GBInstagram

GBInstagram è un’altra versione di Instagram meglio modificata che puoi utilizzare sul tuo smartphone Android. Proprio come tutte le altre versioni modificate, consente anche agli utenti di scaricare immagini, stato, video dal feed di Instagram. Sembra superiore a Instagram Plus perché offre molte più funzionalità. Alcune includono la traduzione di commenti, la copia di commenti, la generazione di collegamenti per la condivisione di video e immagini, il pizzico per ingrandire e ridurre, e molto altro.

InstaULTRA

Sebbene questa mod di Instagram non sia molto popolare, ha quasi tutte le funzionalità che ti aspetti da qualsiasi versione modificata del social. Dal download di file multimediali alla personalizzazione, ha molto da offrire. Tuttavia, l’app non viene aggiornata da un po’, quindi puoi aspettarti alcuni bug durante l’utilizzo. Tuttavia, se riesci a gestirlo, può essere la scelta migliore per te.

OG Instagram

L’app è molto popolare tra gli utenti Android e offre molte funzionalità. E’ anche una delle nuove mod di Instagram disponibili su Internet e può salvare storie, copiare commenti, ingrandire le immagini del profilo, generare collegamenti di condivisione, ecc. A parte questo, è l’interfaccia utente che piace più di tutto.