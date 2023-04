Le illusioni ottiche sono delle immagini in grado di ingannare il nostro cervello e farci percepire delle cose in modo diverso rispetto alla realtà oppure addirittura di farci percepire cose che non esistono nella realtà.

Queste immagini ingannano il nostro apparato visivo e la nostra mente facendogli decodificare le informazioni in modo errato tramite a dei giochetti con le forme, le dimensioni e soprattutto le prospettive.

Le illusioni ottiche sono molto famose e utilizzate in alcuni studi scientifici proprio per studiare meglio il corpo umano e in particolare il funzionamento del nostro cervello.

Sul web circolano molto spesso alcune illusioni ottiche che sono in grado di ‘analizzare’ la vostra personalità tramite dei test visivi molto interessanti.

Illusioni ottiche, analizza la tua personalità grazie a questo test

L’illusione ottica proposta oggi è un’immagine in grado di dirci qualcosa in più sul vostro carattere grazie alle sue figure. Infatti in base alla figura osservata per prima durante il primo sguardo si può scoprire molto sulla vostra personalità.

Se osservate prima l’albero allora avete una personalità pacata e razionale. Siete delle persone molto intelligenti e allo stesso tempo molto sicuri di voi.

Se la prima figura che riuscita ad osservare sono i pesci allora siete delle persone molto positive ed estroverse. Amate circondarvi dall’affetto delle persone che amate e nessuno riuscirà mai a mettervi i bastoni tra le ruote.

Se invece il vostro occhio cade prima sulla leonessa avete una personalità forte e determinata. Siete delle persone molto astute e carismatiche, dei veri e propri leader e trascinatori nei gruppi. Inoltre siete anche molto possessivi!

Infine, se quello che vedete per primo è il gorilla allora avete una personalità critica e riflessiva. Non fate mai nulla senza prima seguire una serie di ragionamenti logici. Nonostante la vostra determinazione siete anche delle persone molto creative.