Iliad fa regali a tutti gli utenti, in questi giorni di Pasqua è infatti disponibile una delle migliori promozioni dell’ultimo periodo, arricchita con giga gratis e tantissimi minuti che vi possono aiutare a superare perfettamente le lunghe giornate di lavoro e di svago.

L’attivazione, come da prassi quando parliamo di Iliad, è possibile in ogni simbox (o Iliadbox) in Italia, alla stessa stregua del sito ufficiale, dove gli utenti possono richiedere la promo, con l’acquisto contestuale della SIM ricaricabile su cui poi fruire dei contenuti. A differenza di altre realtà sul territorio, sottolineiamo comunque che i costi di avvio della pratica sono molto ridotti, si aggirano attorno ai 9,99 euro (con qualche piccola sorpresa).

Iliad, nuove offerte per tutti gli utenti in Italia

Una nuova offerta è stata recentemente attivata da Iliad e messa a disposizione di tutti gli utenti, si chiama Iliad 120 Giga, e come potrete benissimo immaginare voi stessi, include al proprio interno ben 120 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile. Ad affiancarli trovano posto illimitati minuti e SMS da poter utilizzare verso chiunque, richiedendo nel contempo il pagamento di un canone di tutto rispetto: soli 7,99 euro al mese per sempre, da pagare tramite credito residuo.

I costi iniziali da sostenere sono veramente ridotti, infatti richiede solamente 9,99 euro per la promo, con la promessa, da parte di Iliad, di non variare mai il canone mensile della soluzione scelta. Se interessati all’acquisto, ricordiamo che scadrà il 28 aprile.