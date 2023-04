Iliad ripropone per i suoi abbonati la tariffa Giga 150 in questo giorno di Pasqua. Il provider francese è sempre al centro del mercato italiano grazie al suo marchio di fabbrica: ricaricabili low cost caratterizzate da ampie soglie di consumo.

Iliad, nel giorno di Pasqua c’è la tariffa con 150 Giga e 5G gratis

La proposta della Giga 150 prevede per gli abbonati uno schema ben consolidato, caratterizzato da chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 150 Giga per la connessione di rete. Per gli abbonati ci saranno anche 6 Gbps per la navigazione dall’estero con la tecnologia del roaming. Il costo per il rinnovo della tariffa sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Gli utenti che scelgono la Giga 150 di Iliad potranno inoltre beneficare ancora del servizio 5G, completamente a costo zero per tutti gli utenti. La navigazione di rete con le reti di ultima velocità sarà quindi garantita, laddove sia raggiunta la copertura sul territorio, senza alcun genere di costo aggiuntivo rispetto alla ricaricabile di riferimento.

A differenza di altri provider, la strategia commerciale proposta da Iliad agli utenti è differente. Se gestori tra cui TIM e Vodafone continuano a prevedere il 5G con una piccola spesa extra da aggiungere ai costi della propria ricaricabile di riferimento, la tecnologia per la navigazione in casa Iliad sarà disponibile senza alcun genere di costo aggiuntivo. Inoltre, Iliad si è impegnata a mantenere il 5G gratis a tempo indeterminato per vecchi e nuovi clienti.