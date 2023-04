Il pesce più PROFONDO filmato a 8.000 metri, ecco il video

Qualcuno diversi anni fa si chiedeva se a determinate profondità potessero sopravvivere alcuni pesci, con la risposta che è arrivata ben presto negli anni successivi. Certo che sì, dato che alcune specie erano state trovate anche a chilometri di profondità.

In particolare, navigando ad una profondità oltre gli 8000 metri, è venuto fuori che è un pesce in particolare è diventato quello “più profondo” in assoluto. Si tratta di una specie definita pesce lumaca, il più profondo, o almeno quello più profondo mai firmato dall’essere umano. A farlo è stata una sonda spedita negli abissi dell’oceano Pacifico settentrionale.

Record su record: il pesce lumaca è il più profondo

Gli scienziati dell’Università dell’Australia occidentale e dell’università di scienze e tecnologia marine di Tokyo hanno pubblicato ufficialmente un filmato che ritrae il pesce lumaca. La clip è stata girata dai robot marini all’interno degli abissi al largo del Giappone. Gli scienziati inoltre sono stati in grado anche di catturare due esemplari a 8022 metri, stabilendo quindi un altro record che è quello della cattura più profonda in assoluto. Per quanto riguarda gli avvistamenti, il record adesso è di 8336 metri con il pesce lumaca, mentre un esemplare simile fu avvistato nel 2008 a 7703 metri.

“Ciò che è significativo è che mostra fino a che punto un particolare tipo di pesce scenderà nell’oceano“.

A quanto pare questa specie di pesce, nella fase giovane della sua vita, resta a tali profondità per un motivo in particolare: evitare di essere mangiato dei predatori più grandi. Qualcuno si chiede come mai scoperte del genere non arrivino più frequentemente: il costo di ogni sonda spedita in profondità equivale a circa 200.000 dollari.