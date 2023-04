Durante questi primi giorni di aprile 2023 l’operatore WindTre ha erroneamente addebitato, ad alcuni clienti Easy Pay, il costo della propria offerta due volte.

Vi ricordo che Easy Pay permette di pagare in automatico la propria offerta, direttamente da conto corrente, carta di credito, carte conto e molti altri. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre addebita per errore il costo delle offerte due volte

Secondo le ultime segnalazioni, alcuni clienti WindTre potrebbero ricevere errati addebiti per la propria offerta Easy Pay. In questo caso l’operatore arancione lo scorso 1° aprile avrebbe addebitato sia il canone anticipato dell’offerta del mese di aprile 2023, ma anche quello di maggio 2023. Così facendo, i clienti WindTre impattati hanno ricevuto un doppio addebito sul loro metodo di pagamento automatico.

Inoltre, un altro problema di fatturazione riscontrato in questi giorni riguarda alcuni clienti di rete mobile WindTre che, in seguito ad un cambio offerta effettuato tra il 28 Febbraio e il 15 Marzo 2023, potrebbero ricevere un addebito sia per il canone associato alla vecchia offerta che per il canone associato alla nuova offerta.

Anche in questo caso, quindi, il cliente riceve un doppio addebito, questa volta relativo alla precedente offerta non più attiva e a quella sottoscritta nella settimane scorse tramite cambio piano. In entrambi i casi, nelle prossime settimane verrà effettuato l’accredito degli importi erroneamente addebitati dall’operatore. Per ulteriori dettagli in merito a questo errore di fatturazione, l’operatore invita il cliente a contattare il Servizio Clienti al numero 159.