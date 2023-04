WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, il suo dominio indiscusso è minato solamente dalla presenza di Telegram, realtà in fortissima crescita, in grado di mettere sul piatto tantissime funzioni, spesso rivoluzionarie ed innovative.

Le versioni beta dell’app di Meta sono spesso foriere di ottime notizie per l’utente sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, o di spoiler di cosa effettivamente potrebbe riservare il futuro. In questi giorni sono emersi nuovi dettagli che possono fare intendere quale sarà l’andamento dell’app nel futuro più prossimo.

WhatsApp, quali sono i prossimi aggiornamenti

I prossimi aggiornamenti, trapelati da alcuni beta tester che stanno effettivamente testando le nuove funzioni, sembrano riguardare più che altro gli aggiornamenti di stato, con alle spalle una serie di aggiunte che vanno a rendere WhatsApp molto più simile a Facebook e Instagram.

La prima novità interessante riguarda infatti la possibilità di vedere quali sono gli utenti che hanno effettuato l’accesso allo stato personale, sia in numero che nel profilo vero e proprio, in questo modo potrete controllare chi sono coloro che “vi spiano”. Gli aggiornamenti di stato saranno probabilmente ancora più complessi, infatti si potrà impostare uno stato vocale della lunghezza massima di 30 secondi, e gli utenti che lo visiteranno potranno rispondere con emoji (scegliendo tra 8 disponibili). Nel momento in cui, infine, verrà inserito un collegamento nello Stato, verrà anche visualizzata l’anteprima, non solo il link nudo e crudo.