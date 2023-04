Il team di sviluppo dell’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp è continuamente al lavoro per cercare di migliorare l’esperienza d’uso di noi consumatori.

Attualmente sono al lavoro per introdurre una novità che riguarderà i messaggi effimeri. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

WhatsApp: novità per i messaggi effimeri

WhatsApp continua a perfezionare i messaggi effimeri. Stando a quanto emerso in una recente beta per dispositivi iOS, l’azienda vuole dare ai suoi utenti più opzioni di durata dei messaggi effimeri. Presto, sarà possibile scegliere tra 15 nuove durate!. Nonostante siano molto utili in diversi contesti, pare che siano pochi gli utenti che utilizzano i messaggi effimeri su WhatsApp.

A ragione di ciò, l’azienda sta continuando a lavorare per perfezionarli e renderli più appetibili ad un pubblico più ampio. A parlarci nel dettaglio delle nuove opzioni di durata dei messaggi effimeri è stato il noto WABetaInfo. Quest’ultimo ha infatti scoperto i primi dettagli della funzione. Grazie alla novità, gli utenti potranno scegliere tra 15 nuove durate per i messaggi effimeri. Oltre alle già presenti opzioni di 90 giorni, 7 giorni e 24 ore, si aggiungeranno le opzioni: 1 anno, 180 giorni, 60 giorni, 30 giorni, 21 giorni, 14 giorni, 6 giorni, 5 giorni, 4 giorni, 3 giorni, 2 giorni, 12 ore, 6 ore, 3 ore e 1 ora.

Le nuove opzioni di durata dei messaggi effimeri sono attualmente in fase di sviluppo e non sono ancora disponibili all’utilizzo. Se tutto andrà per il verso giusto, dovremmo vedere arrivare la novità su tutte le piattaforme a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.