Venere nelle uniche foto mai scattate sulla sua superficie

È risaputo da sempre che Venere è un pianeta definito infernale. Sono tanti i reperti che provengono da Marte che a quanto pare è il secondo pianeta di tutto il sistema solare studiato dall’uomo, ma ci sono solo alcune foto che ritraggono Venere e risultano anche in sotto numero rispetto a quanto ci si aspetterebbe.

Di certo non è l’uomo ad essere svogliato o immotivato ad indagare sul celebre pianeta, il quale precisiamo non può ospitare alcuna forma di vita sulla sua superficie. La questione riguarda il fatto che Venere non è per niente un pianeta facile da fotografare. È infatti molto spesso avvolto da una coltre di nuvole che va avanti per 20 km, le quali si trovano a loro volta all’interno di uno strato di foschia ancora più esteso e grande, probabilmente fino a più di 90 km.

Si tratta quindi di un vero scudo, il quale va ad avvolgere questo mondo infernale che rende dunque praticamente impossibile il suo studio dall’orbita. Non sarebbe intanto possibile studiarlo direttamente dalla sua superficie, dal momento che l’atmosfera di Venere è pesante con una pressione di oltre 93 volte superiore a quella che l’uomo sperimenta sul livello del mare direttamente qui sulla terra. Ma qualcuno ci sarei riuscito a scattare qualche foto di Venere?

Venere: le uniche foto scattate nel 1970 dal URSS

L’unica volta in cui si è provato a scattare delle foto del pianeta è stato nel 1970, quando l’Unione Sovietica con le missioni “Venera” che atterrarono per pochi minuti sul pianeta e riuscirono a scattare alcune foto della superficie di Venere. Ve le lasciamo proprio qui sotto in un video che le ritrae tutte: