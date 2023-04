Unieuro manda letteralmente in estasi gli utenti con il lancio di una campagna promozionale assolutamente unica nel proprio genere, arricchita da prezzi sempre più economici con i quali potersi confrontare per spendere molto poco.

Come tutte le principali soluzioni di Unieuro, anche in questo caso gli acquisti possono essere tranquillamente completati recandosi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio, oppure affidandosi direttamente al sito ufficiale dell’azienda. Solo in questo secondo caso viene spedita la merce a domicilio, a titolo gratuito al superamento dei 49 euro di spesa.

Unieuro, quanti sconti sono disponibili oggi

La campagna promozionale di Unieuro è una delle migliori del momento, con possibilità di completare gli acquisti entro e non oltre il 13 aprile, alle condizioni espresse in precedenza. Osservando da vicino i prodotti attualmente in offerta, potrete trovare occasioni per tutti i gusti, dai più costosi Apple iPhone 14 Pro Max ed anche Galaxy S23 Ultra, disponibili a 1299 euro, fino a scendere a dispositivi del calibro di un buonissimo Galaxy S22, il cui prezzo attuale risulta essere decisamente più bilanciato, con la spesa di 699 euro.

Gli utenti che invece sono alla ricerca di un modello decisamente più economico, ecco che sarà possibile optare per una selezione di sconti mirati su dispositivi che hanno un costo non superiore ai 499 euro, capitanati dal bellissimo Xiaomi 12, ma anche dal più recente Galaxy A54. Le alternative del volantino non terminano ovviamente qui, se volete conoscerlo da vicino, sfogliatelo poco sotto.