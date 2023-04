TIM è assolutamente folle, proprio nei giorni in cui milioni di utenti in tutta Italia stanno festeggiando la Pasqua con amici e parenti, ha deciso di lanciare una campagna promozionale scontatissima, che punta a ridurre al massimo la spesa finale quotidiana.

Tutti coloro che vogliono avere libero accesso alla promozione, di cui parleremo nel dettaglio a breve, devono sapere che l’acquisto della stessa è possibile solo ed esclusivamente nel momento in cui deciderete di recarvi personalmente in un negozio fisico, effettuando portabilità del numero originario, ed inoltre dovrete trovarvi in condizione d’uscita da Iliad o da un MVNO.

TIM, nuove offerte e grandi occasioni

Le due migliori promozioni del mese di Aprile sono indubbiamente TIM Gold Go e TIM Supreme, soluzioni che puntano fortissimo sulla possibilità di avere anche 100 giga di traffico, pagandoli non più di 9,99 euro al mese. La più cara è proprio la TIM Gold Go, il suo prezzo è quello indicato, ed è completamente da versare tramite credito residuo della SIM ricaricabile; all’interno trovano posto illimitati minuti e SMS che potranno essere utilizzati verso chiunque, con alle spalle ben 100 giga di traffico dati.

Volendo risparmiare all’incirca 2 euro al mese, la scelta potrebbe ricadere sulla TIM Supreme, soluzione che presenta un prezzo fisso di soli 7,99 euro, permettendo comunque l’accesso a illimitati SMS e minuti, affiancati da 70 giga di traffico dati al mese, sempre con navigazione massima in 4G. Entrambe le promo possono essere richieste nei negozi fisici in Italia.