Nonostante sia passato poco tempo dal lancio dell’ultima famiglia di smartphone di punta di Samsung, i Galaxy S23 stanno facendo registrare ottime vendite.

Il periodo però non è dei migliori e anche un colosso del calibro di Samsung deve fare i conti con la crisi; l’azienda ha infatti condiviso la guida agli utili per il primo trimestre 2023, dipingendo un quadro non troppo roseo.

Samsung condivide gli utili per il primo trimestre 2023

Stando a quanto condiviso, l’azienda ha registrato un fatturato stimato di 63 trilioni di won coreani, che rappresenta un calo del 19% rispetto a quanto guadagnato nello stesso trimestre dello scorso anno; ma il peggio non è questo. Il dato più preoccupante infatti è rappresentato dall’utile operativo che è stato stimato a 450 milioni di dollari.

Si tratta di un calo del 95% dell’utile operativo rispetto al primo trimestre dello scorso anno, rappresentando il dato più basso registrato da Samsung negli ultimi 14 anni. Il tutto è riconducibile alla minor richiesta di semiconduttori da parte del mercato, tale situazione ha spinto l’azienda a ridurre la propria produzione di tali componenti.

L’azienda però può al contempo beneficiare delle ottime vendite registrate dagli ultimi dispositivi di punta della serie Galaxy S23, in Europa, India, Medio Oriente e America Latina infatti le vendite degli smartphone in questione sono 1,7 volte superiori a quelle registrate dalla precedente gamma Galaxy S22 nello stesso periodo dello scorso anno.