Il produttore cinese Xiaomi presenta molto spesso tanti nuovi dispositivi con diversi sotto brand. Tra questi, c’è ad esempio Poco, ormai conosciuto per i suoi ottimi device. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha tolto ufficialmente i veli in India sul nuovo entry-level Poco C51. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Poco C51, annunciato ufficialmente il nuovo entry-level di Poco

Il sotto brand Poco può contare oggi un gran numero di dispositivi, sia di fascia alta sia di fascia bassa. Come già accennato in apertura, uno degli ultimi arrivi per il mercato indiano è il nuovo Poco C51. Si tratta di un dispositivo appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. La parte frontale è occupata da un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.52 pollici e con una risoluzione pari ad HD+.

In alto al centro è collocato un notch a goccia con al suo interno una selfie camera da 5 MP. La parte posteriore dello smartphone ospita invece un sensore fotografico principale da 8 MP e un sensore di profondità. Al centro della backcover è poi posizionato un piccolo sensore biometrico per lo sblocco del dispositivo.

Le prestazioni sono affidate al soc MediaTek Helio G36 con tagli di memoria con 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. La batteria è poi da 5000 mah e supporta la ricarica rapida di soli 10W. Il sistema operativo installato a bordo, infine, è Android 13 in versione Go Edition. Il prezzo di partenza di Poco C51 è di circa 94 euro al cambio attuale.